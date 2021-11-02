Вильфанд заявил о естественном происхождении московского тумана

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Утренний туман в Москве является естественным природным явлением, возникшим без какого-либо антропогенного воздействия, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, так часто бывает при антициклональной погоде.

Синоптик объяснил, что при высоком давлении есть нисходящее движение по вертикали, которое препятствует образованию облаков. Днем солнечные лучи достигают подстилающей поверхности и прогревают ее. Ночью же, наоборот, при отсутствии облаков подстилающая поверхность резко охлаждается и вместе с ней остужаются слои воздуха.

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"Если понижается температура воздуха, в котором содержится водяной пар, то происходит концентрация водяных паров, они конденсируются, и эта конденсация и есть туман", – цитирует синоптика "Интерфакс".

Вильфанд также отметил, что вероятность тумана на завтра пока не очень большая. Если же он все-таки будет, синоптики выпустят предупреждение.

Ранее о тумане с видимостью 200–700 метров жителей столицы предупредили в МЧС. Гидрометцентр России объявил желтый уровень погодной опасности.

Видео: Москва 24

В столичных аэропортах задержали и отменили более 100 авиарейсов . Также свыше 30 самолетов ушли на запасные аэродромы из-за тумана в Москве.

В ГИБДД рекомендовали водителям отказаться от поездок на личных авто. При этом в Дептрансе заявили, что погодные условия не повлияли на работу наземного общественного транспорта.

Видео: телеграм-канал SHOT

Жители столицы поделились кадрами густого тумана