Москвичи поделились кадрами густого тумана в столице

В ночь с 1 на 2 ноября Москву накрыл плотный туман. Из-за необычного природного явления утром в столичных аэропортах задержали или отменили более двухсот рейсов, автолюбителям рекомендовали пересесть на общественный транспорт. В то же время пользователи в соцсетях делятся впечатляющими кадрами Москвы, укутанной белой дымкой. Разбираемся, чем вызвано появлении тумана и надолго ли он пришел в столицу.



Осторожно, туман

Фото: Москва 24

Улицы Москвы и Подмосковья в ночь с 1 на 2 ноября накрыл непроглядный туман. В Гидрометцентре из-за явления объявили в регионе желтый уровень погодной опасности.

По данным столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, туман с видимостью 200–700 метров сохранится в Москве до 14:00 вторника, 2 ноября. При этом ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что на севере и в центре города явление можно будет наблюдать минимум до полудня. По его словам, полностью завеса рассеется только к 21:00.

Из-за аномалии в московских аэропортах Домодедово, Шереметьево и Внуково утром отменили или задержали более двухсот рейсов. В пресс-службе Роспотребнадзора напомнили, что в такой ситуации пассажир имеет право отказаться от полета и потребовать, чтобы ему возместили убытки. Также при задержке рейса перевозчик обязан обеспечить всех напитками и организовать бесплатное хранение багажа, подчеркнули в ведомстве. Если рейс задерживается более 4 часов, то пассажирам должны организовать горячее питание.





пресс-служба Роспотребнадзора При задержке рейса пассажир имеет следующие права: 1) право на отказ от полета. Такой отказ от перевозки считается вынужденным, и в данной ситуации перевозчик обязан вернуть стоимость авиабилета даже в том случае, если билет являлся "невозвратным"; 2) право на возмещение убытков и компенсацию морального вреда.

Вместе с тем столичная Госавтоинспекция рекомендовала водителям отказаться от поездок на личном транспорте, а пешеходам – надеть яркую одежду. В ведомстве добавили, что если поездок за рулем не избежать, то следует держать увеличенную дистанцию, двигаться с низкой скоростью, использовать противотуманный фары, а также следить за боковым интервалом.



Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил, что утренний туман в Москве – естественное природное явление, которое возникло без какого-либо антропогенного воздействия. По словам специалиста, так часто бывает при антициклональной погоде.





Роман Вильфанд научный руководитель Гидрометцентра России Если понижается температура воздуха, в котором содержится водяной пар, то происходит концентрация водяных паров, они конденсируются, и эта конденсация и есть туман.

Помимо плотной завесы, жители столичного региона пожаловались на запахи гари и дыма. По словам представителя экстренных служб, они возникли из-за сжигания древесных отходов и мусора вкупе с туманом, повышенной влажностью и отсутствием ветра.

В Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства отмечается, что с вечера 1 ноября и в утренние часы 2 ноября в Москве наблюдались метеоусловия, способствующие росту концентрации загрязняющих веществ в воздухе. "По прогнозу метеорологов, в течение дня и ночью метеоусловия будут способствовать рассеиванию загрязняющих веществ в атмосфере", – говорится в сообщении ведомства.



"Запредельно чудной и невероятно красивый"

Фото: Москва 24

Пользователи в соцсетях активно публикуют фотографии густого тумана и обсуждают происходящее. Резкую смену погоды в столице отметил Никита Лукашев. "От полностью ясной до густого тумана, разница в один день. Натуральный Silent Hill. Завидую всем, кто сидит дома с чаем и пледом", – написал он под фото.



Ольга Маргелова увековечила в своем Instagram ночной туман 1 ноября на Северном речном вокзале. "Пусть это запредельно чудной и невероятно красивый туман останется тут", – написала девушка.





Завораживающий снимок сделала Наталья Щедрина в парке "Ангарские пруды", назвав туман великолепным.



Вместе с тем туманную погоду могут наблюдать не только жители столичного региона, но и Стамбула. Из-за этого явления в турецком городе даже временно закрыли Босфорский пролив в обоих направлениях для транзитных судов.