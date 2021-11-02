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Транспорт

11:10

Эксперт рассказал, как водить машину в тумане

транспорт авто погода

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Инструктор контраварийного вождения Александр Журавлев объяснил, как водить машину в тумане. Его слова приводятся в сообществе "Синие Ведерки".

Он подчеркнул, что водитель всегда должен видеть конечную точку остановки. Скорость его движения должна быть такой, с которой автомобиль способен остановиться строго в границах видимости. По мнению специалиста, при видимости в 50 метров максимальная скорость должна составлять 72 километра в час.

"Считается это по времени реакции. На момент распознания опасности у водителя только на реакцию уходит около 0,5 секунды, если он смотрит на дорогу. Еще 1 секунда уходит на начало эффективного торможения – от начала действий, а примерно 1 секунда – на само торможение", – сказал Журавлев.

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Ранее столичная Госавтоинспекция рекомендовала автомобилистам отказаться от поездок на личном транспорте из-за тумана, а пешеходам – надеть яркую одежду.

В ведомстве подчеркнули, что на дорогах сильно затруднена видимость. Если же поездок за рулем не избежать, автомобилистам посоветовали держать увеличенную дистанцию, снизить скорость, следить за боковым интервалом и использовать противотуманные фары.

О тумане с видимостью 200–700 метров жителей столицы предупредили и в МЧС. Гидрометцентр России объявил желтый уровень погодной опасности. Позднее предупреждение было продлено до 14:00 вторника.

Жители столицы поделились кадрами густого тумана

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