МВД: удалить данные о машинах из розыска Интерпола можно только по решению другой страны

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Только компетентный правоохранительный орган иностранного государства, по инициативе которого транспортное средство было объявлено в розыск, может принять решение об удалении сведений об автомобиле из баз данных. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в MAX.

Она предупредила, что в интернете все чаще появляются предложения юридических услуг, где клиенту обещают гарантированно прекратить международный розыск транспортного средства.

"Важно отметить, что те, кто выдает свои посреднические или консультационные услуги за возможность гарантированно удалить данные об автомобиле из баз данных, вводят граждан в заблуждение", – отметила представитель ведомства.

Волк добавила, что документы о так называемом законном приобретении автомобиля не означают, что транспортное средство не могло быть украдено и они не могут автоматически прекратить международный розыск.

За связи российских правоохранительных органов с Генеральным секретариатом Интерпола и странами – членами организации отвечают Национальное центральное бюро Интерпола МВД России и его филиалы в регионах.

Кроме того, любой гражданин имеет право самостоятельно обратиться в Комиссию по контролю за файлами Интерпола (CCF) с запросом об удалении или исправлении сведений в информационной системе организации. Сделать это можно через онлайн-портал.

"Комиссия проверяет представленные сведения, после чего принимает письменное решение. Рассмотрение запроса обычно занимает до девяти месяцев после признания его допустимым", – пояснила представитель МВД.

При этом решение комиссии касается только данных в системе Интерпола и само по себе не прекращает национальный розыск, уголовное дело или иные ограничения в отношении автомобиля.

Ранее в МВД сообщили, что для защиты от киберпреступников необходимо настроить двухфакторную аутентификацию, а также не открывать подозрительные ссылки и избегать звонков от незнакомцев. Сотрудники банков, правоохранительных органов, операторов связи и служб безопасности не связываются с гражданами через мессенджеры, напомнили в министерстве.