Пашинян заявил, что обсуждал с Алиевым обмен территориями

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что во время визита в Туркмению обсуждал с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым обмен территориями между странами. Об этом он рассказал на брифинге, передает ТАСС.

"То, что я представлял по части анклавов и эксклавов, – в рамках этой логики обсуждения были", – сказал армянский политик.

Он добавил, что в формулировках нужно быть осторожными: важно, чтобы было точное понимание того, что подразумевается под обменом территориями и другими терминами.

Ранее Пашинян назвал ключевые параметры будущего урегулирования с Азербайджаном. Среди них – территориальные вопросы, открытие коммуникаций и отказ от взаимных претензий.

Он предложил решить вопрос анклавов и эксклавов путем обмена территориями строго одинаковой площади. По его мнению, в результате по обе стороны границы таких территорий остаться не должно.