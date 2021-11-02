Туман в Москве сохранится местами до 14:00

Видео: Москва 24

Туман в Москве местами сохранится до 14:00, сообщает пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарам.

По данным ведомства, видимость составит 200–700 метров.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что утренний туман в Москве является естественным природным явлением, возникшим без какого-либо антропогенного воздействия. По его словам, так часто бывает при антициклональной погоде.

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"Если понижается температура воздуха, в котором содержится водяной пар, то происходит концентрация водяных паров, они конденсируются, и эта конденсация и есть туман", – цитирует синоптика "Интерфакс".

Вильфанд также отметил, что вероятность тумана на завтра пока не очень большая.

О тумане с видимостью 200–700 метров жителей столицы предупредили в МЧС. Гидрометцентр России объявил желтый уровень погодной опасности.

В ГИБДД рекомендовали водителям отказаться от поездок на личных авто. При этом в Дептрансе заявили, что погодные условия не повлияли на работу наземного общественного транспорта.

Видео: телеграм-канал SHOT

Жители столицы поделились кадрами густого тумана