Туман в Москве сохранится местами до 14:00

По данным ведомства, видимость составит 200–700 метров.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что утренний туман в Москве является естественным природным явлением, возникшим без какого-либо антропогенного воздействия. По его словам, так часто бывает при антициклональной погоде.
"Если понижается температура воздуха, в котором содержится водяной пар, то происходит концентрация водяных паров, они конденсируются, и эта конденсация и есть туман", – цитирует синоптика "Интерфакс".
Вильфанд также отметил, что вероятность тумана на завтра пока не очень большая.
О тумане с видимостью 200–700 метров жителей столицы предупредили в МЧС. Гидрометцентр России объявил желтый уровень погодной опасности.
В ГИБДД рекомендовали водителям отказаться от поездок на личных авто. При этом в Дептрансе заявили, что погодные условия не повлияли на работу наземного общественного транспорта.объяснил появление аномально густого тумана, который опустился на Москву. Специалист подчеркнул, что обычно любые взвеси в атмосфере, особенно если они имеют техногенное происхождение, опасны, как и слишком застойный и влажный воздух.
Жители столицы поделились кадрами густого тумана
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