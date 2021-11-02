В экстренных службах объяснили причины появления запаха гари в столичном регионе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сжигание древесных отходов и мусора вкупе с туманом, повышенной влажностью и отсутствием ветра привели к распространению запаха гари в Москве и Подмосковье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

"Поступают обращения с жалобами на дым и запах гари в воздухе в Москве и Подмосковье", – заявил он.

Источник отметил, что, по предварительным данным, к этому привело сжигание порубочных остатков на землях лесного фонда. Всего за последние сутки в Московской области было выявлено около 30 точек, где производилось сжигание мусора, древесных отходов и пал сухой травы.

О тумане с видимостью 200–700 метров жителей столицы предупредили в МЧС. По данным ведомства, он будет сохраняться до 11:00 2 ноября. Гидрометцентр России объявил желтый уровень погодной опасности.

Юрист Семен Дружинин напомнил, что сжигание мусора на дачных участках законом не запрещено, однако делать это необходимо правильно. Перед разведением костра необходимо подготовить площадку, которая должна находиться на определенном расстоянии от леса и построек. Ее также нужно зачистить от сухой листвы и отделить от остальной территории участка противопожарной минерализованной полосой.