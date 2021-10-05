Российским дачникам напомнили о штрафе за сжигание мусора

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Одной из важных частей осеннего сезона у дачников является подготовка участка к зиме: в этот период люди убирают территорию, часто сжигая накопившийся за лето мусор и листву. В беседе с агентством "Прайм" юрист Семен Дружинин напомнил, что сжигание мусора законом не запрещено, однако делать это необходимо правильно.

Перед разведением костра необходимо подготовить площадку, которая должна находиться на определенном расстоянии от леса и построек. Ее также нужно зачистить от сухой листвы и отделить от остальной территории участка противопожарной минерализованной полосой.

Юрист подчеркнул, что сжигать мусор разрешено только в специально выкопанной яме или в металлической емкости с крышкой. Исключением являются торфяные почвы – там разводить костры запрещено.

Несоблюдение этих требований чревато наказанием. Дружинин отметил, что штраф за нарушение мер противопожарной безопасности предусмотрен статьей 20.4 Кодекса административных правонарушений (КоАП) и составляет до 2 тысяч рублей (в условиях противопожарного режима – до 4 тысяч рублей).

Если же несоблюдение противопожарных мер привело к возгоранию, дачнику может грозить уголовная ответственность, предусмотренная статьями 219 и 261 УК РФ.

Ранее российских дачников предупредили о необходимости соблюдать чистоту на участках. За невыполнение этой обязанности дачники могут быть привлечены к административной ответственности по части 4 статьи 8.8 КоАП. Штраф за данное нарушение может доходить до 50 тысяч рублей.

