Российским дачникам напомнили о штрафе за сжигание мусора

Фото: depositphotos/rafapress
Одной из важных частей осеннего сезона у дачников является подготовка участка к зиме: в этот период люди убирают территорию, часто сжигая накопившийся за лето мусор и листву. В беседе с агентством "Прайм" юрист Семен Дружинин напомнил, что сжигание мусора законом не запрещено, однако делать это необходимо правильно.
Перед разведением костра необходимо подготовить площадку, которая должна находиться на определенном расстоянии от леса и построек. Ее также нужно зачистить от сухой листвы и отделить от остальной территории участка противопожарной минерализованной полосой.
Юрист подчеркнул, что сжигать мусор разрешено только в специально выкопанной яме или в металлической емкости с крышкой. Исключением являются торфяные почвы – там разводить костры запрещено.
Несоблюдение этих требований чревато наказанием. Дружинин отметил, что штраф за нарушение мер противопожарной безопасности предусмотрен статьей 20.4 Кодекса административных правонарушений (КоАП) и составляет до 2 тысяч рублей (в условиях противопожарного режима – до 4 тысяч рублей).
Если же несоблюдение противопожарных мер привело к возгоранию, дачнику может грозить уголовная ответственность, предусмотренная статьями 219 и 261 УК РФ.
Ранее российских дачников предупредили о необходимости соблюдать чистоту на участках. За невыполнение этой обязанности дачники могут быть привлечены к административной ответственности по части 4 статьи 8.8 КоАП. Штраф за данное нарушение может доходить до 50 тысяч рублей.
Дачникам напомнили о необходимости соблюдать чистоту на участках
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: