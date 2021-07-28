Эксперт рассказал о "штрафе за деревья" для дачников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Гендиректор юридической компании Urvista Алексей Петропольский рассказал, что дерево на дачном участке может создать проблемы. Об этом сообщает агентство "Прайм".

По его словам, в некоторых случаях спилить дерево на дачном участке можно только по согласованию с администрацией поселения, в противном случае дачника могут оштрафовать.

Кроме того, владелец участка понесет ответственность и в том случае, если дерево, находящееся на его территории, упадет на соседскую машину или дом.

"Также следует помнить, не является ли ваш участок примыкающим к лесному фонду. В этом случае спил деревьев необходимо согласовывать с лесничеством – даже некоторые поселки находятся в лесном фонде", – отметил Петропольский.

Ранее юрист Анна Пономарева рассказала, что владельцы дачных участков могут быть оштрафованы за зарастание территории тысячелистником, борщевиком Сосновского, мятой полевой, одуванчиком лекарственным и другими сорняками.

По ее словам, дачники могут быть привлечены к административной ответственности и оштрафованы за рост сорняков данных видов только на земельных участках сельскохозяйственного назначения, причем санкция предусмотрена за зарастание 50 и более процентов их территории.