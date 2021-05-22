Юрист разъяснил правду о запрете на петрушку

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Правозащитник, председатель коллегии адвокатов "Корчаго и Партнеры" Евгений Корчаго объяснил россиянам детали запрета на петрушку, сообщает агентство "Прайм".

По словам специалиста, в СанПиН "Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов" включены семена кудрявой петрушки. Выращивание и употребление самой зелени совершенно законно.

"В список запрещенных растений включены только семена петрушки, из которых можно приготовить опасное для здоровья человека масло", – объяснил эксперт.

Корчаго отметил, что уголовная ответственность может наступить в том случае, если будет доказано, что культивация семян происходит с целью получения наркотического масла.

В частности, нарушителю могут быть назначены штраф, обязательные или исправительные работы, также возможно ограничение или лишение свободы.

При этом выращивать зелень на дачном участке можно без ограничений, если в планах нет использования семян кудрявой петрушки.

Ранее цветовод рассказала, что выращивать овощи на балконе при недостатке солнечного света не стоит, так как при недостатке солнца все овощные культуры могут накапливать большое количество нитратов.

