Синоптики рекомендовали дачникам не спешить с высадкой рассады

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Синоптики посоветовали московским дачникам не торопиться высаживать рассаду во время майских праздников. Об этом сообщается на портале "Метеоновости".

Специалисты отметили, что первая декада мая будет слишком холодной и земля не успеет достаточно прогреться для рассады.

Однако синоптики ожидают приход летнего тепла уже во второй половине грядущего месяца.

"Несмотря на холодное начало мая текущего года, в этом месяце прогнозируется и летнее тепло. С наибольшей вероятностью оно пожалует в столицу во второй половине мая и погода значительно улучшится", – подчеркнули специалисты.

Ранее эксперт рассказала, как угадать погоду летом по сорнякам после дождя. Она также порекомендовала всегда в первую очередь высаживать устойчивые к холоду растения – морковь, горох, петрушку, укроп или редис.

Для того чтобы правильно подготовить почву после зимы, Воронова посоветовала сначала вскопать и порыхлить грядки. Затем нужно добавить микоризу (сушеные почвенные грибы) и полить гуматами (жидкие удобрения из натуральных минералов, угля).