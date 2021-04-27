Эксперт рассказала, как угадать погоду летом по сорнякам после дождя

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова рассказала о некоторых народных приметах и о том, как определить погоду с помощью сорняков. Об этом сообщает РИА Новости.

"Я приношу домой в тепло землю, накопанную в открытом поле, – в месте, где человек ее точно никак не обрабатывал, и смотрю, какие сорняки первыми вылезут. Нынче лебеда первой взошла, а она – к жаре: то есть могу сказать, что лето будет теплое, сколько дождей, правда, не знаю", – пояснила Воронова.

Такое явление объясняется тем, что катализатором процесса роста сорняков служит первый весенний дождь. Состав осадков дает почвенной микрофлоре определенный импульс.

"К жизни просыпаются прежде всего те растения, которые намекают на погоду и урожай. На холод всходит либо пожженная трава – так в старину говорили. Она как газонная травка, только дикая, либо кислица. Одуванчик тоже к теплу, но не до такой степени, как лебеда", – добавила эксперт.

Она также порекомендовала в первую очередь высаживать устойчивые к холоду растения – морковь, горох, петрушку, укроп или редис.

Для того чтобы правильно подготовить почву после зимы, Воронова посоветовала сначала вскопать и порыхлить грядки. Затем нужно добавить микоризу (сушеные почвенные грибы) и полить гуматами (жидкие удобрения из натуральных минералов, угля).

Использовать лучше органические удобрения: не только навоз, но и жмыхи, прессованные водоросли, сапропель (донный ил) и микоризу.

"Растения питаются через почвенные бактерии, через микоризу, без которой часто вообще не могут получать из почвы необходимые вещества. Но сейчас растений еще практически нет, а химические удобрения сложно дозировать, поэтому при переизбытке почвенная микрофлора может погибнуть. Пока высота до 10 сантиметров, химию вносить рано", – объяснила она.

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