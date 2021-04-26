В МЧС предупредили россиян об ураганных ветрах в ближайшую неделю

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Аналитики Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС предупредили жителей России о шквалистых и ураганных ветрах в ближайшую неделю почти на всей территории страны. Об этом сообщается на сайте института.

"Многолетние наблюдения позволяют сделать вывод о том, что май – месяц контрастных температур воздуха и высот давления в смежных воздушных массах. Эти факторы – основные причины ураганных ветров и шквалов, приводящих к увеличению количества аварий на объектах энергетической инфраструктуры и, как следствие, – происшествий, связанных с нарушениями в работе объектов экономики и систем жизнеобеспечения населенных пунктов", – говорится в сообщении.

Ученые МЧС предупреждают, что эта угроза коснется почти всех регионов России, в том числе Москвы и Подмосковья. Кроме того, к майским праздникам традиционно увеличивается активность отдыхающих в лесной зоне, что в сочетании с сильным ветром и повышенной пожарной опасностью может привести к переходу огня от сухой растительности на поселения и объекты инфраструктуры, уточнили специалисты.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в начале майских праздников жителей России ждет прохладная погода. Он подчеркнул, что до конца апреля погода будет не очень комфортной, а температура на 2–3 градуса будет ниже нормы.

Синоптик заметил, что россиянам не стоит ждать тепла в первые дни майских праздников. По словам Вильфанда, нет предварительных расчетов, которые бы указывали на резкое повышение температуры или улучшение погоды 1 мая.