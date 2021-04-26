Москвичей предупредили о снеге и дожде

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В столичном регионе объявили желтый уровень погодной опасности на 27 апреля из-за дождя и снега. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

"Снег/обледенение, местами снег с дождем, период предупреждения с 00:00 27 апреля до 11:00 27 апреля", – говорится в сообщении.

Также уточняется, что с 11:00 27 апреля до 08:00 следующего дня будет действовать предупреждение о дожде.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова говорила, что в столице на этой неделе ожидается неустойчивая погода с холодными ночами, дождями и температурой около 10 градусов.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в начале майских праздников жителей России ждет прохладная погода. Он подчеркнул, что до конца апреля погода будет не очень комфортной, а температура на 2–3 градуса будет ниже нормы.

Синоптик заметил, что россиянам не стоит ждать тепла в первые дни майских праздников. По словам Вильфанда, нет предварительных расчетов, которые бы указывали на резкое повышение температуры или улучшение погоды 1 мая.