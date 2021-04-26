Москвичам пообещали неустойчивую погоду

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Неустойчивая погода с холодными ночами, дождями и температурой около 10 градусов ожидается в столице на этой неделе, сообщил главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
По ее словам, всю неделю температура будет ниже климатической нормы. Она уточнила, что ночи будут холодными вплоть до 1 мая. В Москве в среднем ожидается 0...-2 градуса, по области – 0...-5, возможно понижение.
Синоптик подчеркнула, что 27 апреля погоду будет определять очередной циклон, который и принесет осадки. В частности, ночью местами к дождю будет примешиваться мокрый снег. Днем будут осадки от небольших до умеренных. Столбики термометров покажут 7–9 градусов тепла.
По словам Поздняковой, в последующие дни Москва останется в холодной воздушной массе, температура воздуха днем будет около плюс 10 градусов, в среду особых осадков не ожидается, а в четверг снова пойдет дождь.
"Наиболее неблагоприятная погода, на сегодняшнее видение процесса, ожидается 30 числа, дождя будет много, температура воздуха в Москве останется на уровне плюс 10–11 градусов. Но, возможно, когда будет кратковременное прекращение дождя и за счет того, что мы будем в теплом секторе циклона, то будет около плюс 12–13 тепла", – цитирует метеоролога РИА Новости.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее сообщил, что в начале майских праздников жителей России ждет прохладная погода. Он подчеркнул, что до конца апреля погода будет не очень комфортной, а температура на 2–3 градуса будет ниже нормы.
Синоптик заметил, что россиянам не стоит ждать тепла в первые дни майских праздников. По словам Вильфанда, нет предварительных расчетов, которые бы указывали на резкое повышение температуры или улучшение погоды 1 мая.
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