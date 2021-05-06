Цветовод предупредила об опасности мини-огорода на подоконнике

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Выращивать овощи на балконе при недостатке солнечного света не стоит, так как при недостатке солнца все овощные культуры могут накапливать большое количество нитратов. Такое мнение в разговоре с телеканалом "Звезда" высказала цветовод Татьяна Жашкова.

"Если света не будет, то нельзя, потому что они расти хорошо не будут. Чтобы они росли, им придется постоянно давать большое количество удобрений, а все удобрения содержат нитраты. Соответственно, что вы будете потреблять с подоконника – непонятно", – объяснила эксперт.

Она подчеркнула, что покупка дорогостоящих ламп не решит проблему, так как разница в количестве полезных веществ в овощах с уличного и комнатного огородов будет колоссальной.

Ранее стало известно, что выращивают москвичи в своих квартирах. Оказалось, что у многих столичных жителей дома в горшочках растет земляника. Она достаточно неприхотлива и обладает массой полезных свойств.