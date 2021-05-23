Юрист назвала растения, за которые дачникам грозят штрафы

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Владельцы дачных участков могут быть оштрафованы за их зарастание тысячелистником, борщевиком Сосновского, мятой полевой, одуванчиком лекарственным и другими сорняками, рассказала в эфире радиостанции "Говорит Москва" юрист Анна Пономарева.

"К сорнякам правительство РФ относит, например, такие распространенные растения: тысячелистник обыкновенный, борщевик Сосновского, мяту полевую, осот полевой, одуванчик лекарственный, полынь обыкновенную, редьку дикую, коноплю, чертополох, белену черную, амброзию и паслен", – заявила она.

Пономарева пояснила, что дачники могут быть привлечены к административной ответственности и оштрафованы за рост сорняков данных видов только на земельных участках сельскохозяйственного назначения, причем санкция предусмотрена за зарастание 50 и более процентов их территории.

Размер штрафа за распространение таких растений составляет 500 рублей, а если растение содержит психотропные или наркотические вещества – 4000 рублей.

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