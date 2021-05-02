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Экология

02 мая, 13:56

Общественник Тимофей Баженов напомнил о правилах разведения костра в городе

экология

Фото: Максим Манюров

Жарить шашлыки в Москве можно только в специально отведенных для этого зонах, напомнил журналист, лидер общественного мнения Тимофей Баженов. Он подчеркнул, что устраивать пикники можно во всех парках и зеленых зонах города.

"Разводить костры в лесных массивах крайне нежелательно. Если человек хочет пожарить шашлыки, то он должен это сделать в тех местах, которые специально отведены для подобных акций. В случае нарушения будет выписан штраф", – отметил Баженов.

Он добавил, что после отдыха необходимо убирать за собой мусор. Если пикник проходил за городом, то мусор необходимо привезти в город и распределить по мусорным бачкам в соответствии со спецификацией.

Кроме того, он призвал горожан контролировать свое времяпрепровождение во время майских праздников. По его словам, в городе действует масочно-перчаточный режим.

Ранее Баженов заявил, что российское экологическое законодательство нуждается в модернизации по части ужесточения ответственности за нанесение непоправимого ущерба природе.

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