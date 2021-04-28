Законодательство в сфере экологии следует модернизировать – Тимофей Баженов

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Российское экологическое законодательство нуждается в модернизации по части ужесточения ответственности за нанесение непоправимого ущерба природе, полагает лидер некоммерческого общественного экологического движения, журналист Тимофей Баженов.

"Я считаю, законодательство нужно модернизировать и доработать с учетом требований современного мира", – сказал журналист.

Баженов отметил, что поддерживает озвученную в послании Федеральному собранию инициативу Владимира Путина ввести финансовую ответственность компаний за ликвидацию причиненного природе вреда.

Однако он уверен, что, учитывая опыт загрязнения в Норильске и других масштабных экологических катастроф последних лет, предприятия следует не только обязывать компенсировать экологический ущерб, но и наказывать значительными штрафами.

"Компании, совершающие подобные действия, обязаны платить за это рублем, репутацией, свободой, потому что преступление против природы России – это преступление против граждан России. И любой здравомыслящий человек не должен допускать в своем поведении преступлений. И если такие преступления совершены, должен нести за них ответственность", – подчеркнул Баженов.

Ранее Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что предприятия, которые наносят экологический вред окружающей среде, будут нести финансовую ответственность. Он подчеркнул, что принятие соответствующего закона необходимо ускорить. Президент также поручил ввести жесткий контроль в сфере борьбы с углеродными выбросами.