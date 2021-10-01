Российских дачников предупредили о штрафах до 50 тыс рублей за мусор на участках

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Российские дачники, являющиеся владельцами или пользователями земельных участков, обязаны не допускать скапливания на них мусора и бытовых отходов, этого требует действующее законодательство, напомнил юрист Сергей Савельев.

"За невыполнение этой обязанности дачники могут быть привлечены к административной ответственности по части четвертой статьи 8.8 КоАП и на них может быть наложен административный штраф от 20 до 50 тысяч рублей", – приводит слова юриста агентство "Прайм".

Земля должна использоваться по назначению, а не как свалка, добавил эксперт. Если все-таки на участке скопился мусор и из-за этого произошла порча земли, то владельца могут оштрафовать на 3–5 тысяч рублей.

Штраф от 2 до 5 тысяч рублей могут выписать за несоблюдение правил противопожарной безопасности при сжигании мусора на дачном участке.

Ранее юрист Анна Пономарева рассказала, что владельцы дачных участков могут быть оштрафованы за их зарастание тысячелистником, борщевиком Сосновского, мятой полевой, одуванчиком лекарственным и другими сорняками.

Размер штрафа за распространение таких растений составляет 500 рублей, а если растение содержит психотропные или наркотические вещества – 4 тысячи рублей.