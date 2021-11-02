Синоптик сообщил, что туман-долгожитель полностью рассеется в Москве к 21:00

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Густой туман-долгожитель сохранится на севере и в центре столицы минимум до полудня, а полностью завеса рассеется лишь к 21:00, рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в беседе с РИА Новости.

"Туман, к сожалению, рассеиваться не собирается, как это должно быть по классике жанра. В Москве в центре и на северной части рассеивание тумана пройдет после 12–13 часов, погода будет улучшаться. <...> К позднему вечеру, к 21 часу, замутненность атмосферы сойдет на нет", – сказал он.

Тишковец уточнил, что после полудня погода должна проясниться на северо-западе Москвы, в том числе в районе аэропорта Шереметьево. При этом на юге и южных окрестностях столицы, расположенных за МКАД, туман сохранится как минимум до 15:00.

"А до 17–18 часов туманы будут держаться на юго-западе, в примкадье и ближайшем Подмосковье в направлении Внуково, там туманы будут 200–900 метров", – пояснил специалист.

По его оценке, на юго-западе и западе Подмосковья густой туман будет сохраняться до позднего вечера. Тишковец отметил, что туман, окутавший столичный регион, отличается очень сильной интенсивностью и при этом очень долго держится, что представляет собой редкое природное явление.

"Думаю, что эта история случается раз в пять лет, не чаще, чтобы в ноябре происходили такие туманы. Туман – молоко – стоит над Москвой с полуночи – с видимостью менее 100 метров, при этом сам туман сел раньше и до сих пор продолжается. Вот такой долгожитель, уникальный туман по интенсивности и продолжительности для центральной России", – подытожил синоптик.



1 из 6

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что утренний туман в Москве является естественным природным явлением, возникшим без какого-либо антропогенного воздействия. По его словам, так часто бывает при антициклональной погоде. Синоптик объяснил, что при высоком давлении есть нисходящее движение по вертикали, которое препятствует образованию облаков.

Эколог Антон Хлынов также объяснил появление аномально густого тумана, который опустился на Москву. По его словам, атмосферные аномалии, связанные с погодными условиями и температурой из-за сезона, когда воздух днем прогревается, к вечеру охлаждается, намного сильнее, чем в жаркую погоду летом.

О тумане с видимостью 200–700 метров жителей столицы предупредили и в МЧС. Гидрометцентр России объявил желтый уровень погодной опасности. Позднее предупреждение было продлено до 14:00 вторника.