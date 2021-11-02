Пролив Босфор закрыли для транзитных судов из-за сильного тумана в Стамбуле

Пролив Босфор временно закрыли для транзитных судов из-за сильного тумана

Движение транзитных судов по проливу Босфор временно приостановили в связи с сильным туманом в Стамбуле. Об этом сообщает телеканал NTV.

"Туман, начавшийся в Стамбуле ночью, усилился к утру. Из-за тумана для транзитных судов временно закрыт Босфорский пролив в обоих направлениях", – сказали в эфире канала.

В мае движение судов через пролив Босфор было приостановлено после инцидента с танкером RAVA, который начал дрейфовать в сторону берега из-за поломки рулевого управления. Власти Стамбула сообщили, что инцидент не привел к человеческим жертвам, ущерб окружающей среде также не был нанесен.