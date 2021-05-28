Движение судов через Босфор полностью восстановлено после инцидента с танкером

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После инцидента с танкером RAVA полностью восстановили движение судов через пролив Босфор. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Главного управления береговой безопасности Турции.

"Движение судов через Босфор восстановлено после окончания всех необходимых работ", – говорится в сообщении.

До этого власти Стамбула сообщили, что инцидент с танкером в проливе Босфор не привел к человеческим жертвам. Также уточняется, что не был нанесен ущерб окружающей среде.

В районе квартала Еникей судно RAVA с грузом нефти начало дрейфовать в сторону берега из-за поломки рулевого управления. Буксиры береговой охраны срочно были направлены к месту происшествия. За 300 метров до суши им удалось остановить танкер.