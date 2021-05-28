СМИ сообщили об остановке движения по Босфору из-за аварии танкера

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Из-за аварии с танкером, потерявшим управление, в районе Стамбула остановили движение по проливу Босфор. Об этом сообщает телеканал NTV.

В районе квартала Еникей судно RAVA с грузом нефти начало дрейфовать в сторону берега из-за поломки рулевого управления. Буксиры береговой охраны срочно были направлены к месту происшествия. За 300 метров до суши им удалось остановить танкер.

На данный момент танкер перекрыл движение по проливу в обе стороны.

Ранее грузовое судно и небольшой танкер столкнулись во Внутреннем Японском море. Инцидент произошел у побережья префектуры Эхиме. Сообщается, что танкер зарегистрирован за границей, грузовой корабль принадлежит Японии. В результате ЧП он перевернулся.