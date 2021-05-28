Три человека пропали без вести при столкновении судов у берегов Японии – СМИ

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Грузовое судно и небольшой танкер столкнулись во Внутреннем Японском море, сообщает телеканал NHK.

Инцидент произошел у побережья префектуры Эхиме. Сообщается, что танкер зарегистрирован за границей, грузовой корабль принадлежит Японии. В результате ЧП он перевернулся.

По данным местных СМИ, на борту находились 12 членов экипажа, трое из них числятся пропавшими без вести, остальные были спасены.

На борту танкера находились 13 моряков из Мьянмы и Южной Кореи. Они не пострадали.

Ранее в Охотском море произошло столкновение японского рыболовецкого судна "Дай-хати Хокко-мару" и российского корабля "Амур". В результате происшествия японское судно перевернулось.

Российский экипаж поднял на свой борт пятерых японских рыбаков, но позднее трое из них погибли. Сейчас идет расследование. Основная версия случившегося – сильный туман.