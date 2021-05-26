Появились первые кадры с места столкновения судов РФ и Японии

Появились первые кадры с места столкновения судов России и Японии в Охотском море. Их опубликовал телеканал NHK

ЧП произошло в среду утром в 23-х километрах от порта города Момбецу. Японское судно водоизмещением 9,7 тонны столкнулось с российским торговым судном "Амур" и перевернулось. Три рыбака из Японии погибли.

Местные власти сейчас выясняют причины столкновения.

"Мы изучаем обстоятельства инцидента, к месту столкновения направлены наши патрульные корабли", – цитирует ТАСС слова представителя Управления безопасности на море Японии.

Там также добавили, что двоих выживших рыбаков доставили на берег и сейчас угрозы для их жизни нет.