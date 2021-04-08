Рыболовецкий траулер загорелся в Охотском море

15:43
Фото: ТАСС/imago images/Jochen Tack
В Охотском море загорелся рыболовецкий траулер, на борту которого находятся более 80 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.
Согласно предварительным данным, угрозы затопления судна нет, информации о пострадавших пока не поступало.
"Горящий траулер находится в Охотском море примерно в 200 километрах от Магадана, происходит горение в трюмах судна", – сообщил собеседник агентства.
По предварительной информации, траулер приписан к порту Находка.
В конце декабря прошлого года рыболовецкое судно затонуло в Баренцевом море. Позднее в МЧС заявили, что предполагаемой причиной затопления траулера мог стать крен при вытягивании рыболовного трала, после чего морское судно зачерпнуло воды.
В момент трагедии на судне было 19 человек, двоих из них спасли. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.
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