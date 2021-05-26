Три рыбака погибли в результате столкновения судов РФ и Японии в Охотском море

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Японское рыболовецкое судно столкнулось с российским торговым судном "Амур" в Охотском море. Об этом сообщает агентство "Киодо".

Все произошло в районе города Момбецу у побережья острова Хоккайдо.

В результате столкновения члены экипажа японского судна оказались в море, трое из них погибли.

На борту российского судна находились 24 человека, по словам капитана, никто не пострадал, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на службы морского поиска и спасения.

Известно также, что сообщение о происшествии поступило с российского судна "Амур". Причиной столкновения мог стать сильный туман, считает генконсул РФ в Саппоро Сергей Марин.

Ранее на Сахалине российское грузовое судно столкнулось с китайским кораблем и повредило бак.