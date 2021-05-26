Японский рыбак рассказал подробности ЧП в Охотском море

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Столкновение с российским торговым кораблем "Амур" произошло по вине РФ, уверен один из рыбаков с японского рыболовецкого судна. Об этом сообщает новостное агентство Kyodo со ссылкой на данные береговой охраны Момбецу.

"Во время аварии мы выполняли работу и не могли двигаться по тросу в море. Российское судно врезалось в нас", – рассказал выживший член экипажа с японского корабля.

26 мая в Охотском море произошло столкновение японского рыболовецкого судна "Дай-хати Хокко-мару" и российского корабля "Амур". В результате происшествия японское судно перевернулось.

Российский экипаж поднял на свой борт пятерых японских рыбаков, но позднее трое из них погибли. В настоящее время обстоятельства произошедшего выясняются.

В качестве одной из возможных причин инцидента представители российского генконсульства в Японии назвали туман.