14 марта, 18:52Транспорт
Ограничения на прием и выпуск судов сняты в аэропортах Домодедово и Жуковский
В аэропортах Домодедово и Жуковский сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
Он добавил, что меры были необходимы для того, чтобы обеспечить безопасность полетов.
Меры объявлены в связи с атакой беспилотников на Москву, которая была зафиксирована утром 14 марта. К пресечению всех попыток нападения привлекались силы противовоздушной обороны.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что было уничтожено еще шесть БПЛА, летевших на столицу. Таким образом над городом был уничтожен 31 беспилотник.