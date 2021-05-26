Причиной столкновения судов РФ и Японии в Охотском море мог стать туман

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Сильный туман мог стать причиной столкновения японского рыболовецкого судна "Дай-хати Хокко-мару" и российского корабля "Амур" в Охотском море. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Рыболовецкое российское судно "Амур" водоизмещением 618 тонн следовало из одного порта в другой. Утром в условиях тумана произошло столкновение с японской рыболовецкой шхуной", – говорится в сообщении российского генконсульства в Японии.



Ранее сообщалось, что 26 мая в Охотском море произошло столкновение японского рыболовецкого судна "Дай-хати Хокко-мару" и российского корабля "Амур". В результате происшествия японское судно перевернулось.

Российский экипаж поднял на свой борт пятерых японских рыбаков, но позднее трое из них погибли. В настоящее время обстоятельства произошедшего выясняются.

