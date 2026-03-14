Еще один летевший к Москве беспилотник уничтожен – Собянин

Над Москвой сбили еще один беспилотник, который летел на столицу, сообщил Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

Мэр указал на то, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Количество БПЛА, уничтоженных над городом, достигло 33.

Массированная атака на мегаполис со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) началась утром 14 марта. К пресечению всех попыток нападения привлекались силы противовоздушной обороны.

В связи с этим, для обеспечения безопасности полетов, были введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Домодедово, Жуковский и Внуково. Позже Домодедово и Жуковский возобновили деятельность.

