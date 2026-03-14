14 марта, 18:05

Транспорт

Ограничения на прием и выпуск судов введены в Домодедово и Жуковском

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Домодедово и Жуковский, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Он подчеркнул, что они необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Меры объявлены в связи с атакой беспилотников на Москву, которая была зафиксирована утром 14 марта. К пресечению всех попыток нападения привлекались силы противовоздушной обороны.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что было уничтожено еще шесть БПЛА, летевших на столицу. Таким образом над городом был уничтожен 31 беспилотник.

Читайте также


Главное

Как пережить магнитную бурю без последствий?

Важно снижать психологическую и физическую нагрузку

Нужно ложиться спать пораньше, чтобы увеличить время отдыха

Читать
закрыть

Как защитить свою квартиру от шумных соседей?

Лучше начать с диалога, поскольку сосед не всегда осознает, что мешает

Если разговор не помогает и ситуация повторяется, стоит обратиться в управляющую компанию

Читать
закрыть

Как изменится ключевая ставка в ближайшие месяцы?

Эксперты уверены: ЦБ принял стратегию на понижение ставки

Ситуация с ключевой ставкой сейчас отошла на второй план

Читать
закрыть

Зачем нужен сбор с туристов, выезжающих за границу?

Мера поможет создать единый фонд для эвакуации путешественников в экстренных ситуациях

Однако эксперты уверены: путешественники отреагируют на новый сбор неоднозначно

Читать
закрыть

Какие привычки помогут качественно отдохнуть ночью?

Важно соблюдать гигиену сна

Ложиться стоит в темной, тихой, проветренной спальне

Читать
закрыть

Как должен измениться закон о жестоком обращении с животными в РФ?

Эксперты призывают повысить сумму штрафа до 1 миллиона рублей

Могут предусмотреть наказание в виде обязательных работ или заключения на срок до пяти лет

Читать
закрыть

Почему молодые люди выбирают рабочие профессии?

Тенденция связана со стремлением молодых людей к качественному уровню жизни

Сегодня наиболее оплачиваемыми являются рабочие профессии

Читать
закрыть

Почему мужчины оправдывают неуплату алиментов маскулинностью?

Мужчины склонны рассматривать выплаты не как обязанность, а как проявление собственной воли

Эксперты призывают различать понятия "мужественность" и "маскулинность"

Читать
закрыть

