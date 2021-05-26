Экипаж "Амура" после столкновения с японским судном не обращался в генконсульство РФ

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Никто из членов экипажа российского корабля "Амур", столкнувшегося в море с японским судном, не арестован и не обращался за помощью. Об этом РИА Новости рассказал генеральный консул в Саппоро Сергей Марин.

"Члены экипажа судна "Амур" были опрошены на месте сотрудниками управления безопасности на море. Никто не арестован, к нам за помощью пока не обращались", – сообщил консул.

26 мая в Охотском море произошло столкновение японского рыболовецкого судна "Дай-хати Хокко-мару", на борту которого находились пять человек, и российского корабля "Амур", которое следовало из Корсакова в Момбецу с грузом краба. В результате происшествия японское судно перевернулось.

Российский экипаж поднял на свой борт пятерых японских рыбаков, но позднее трое из них погибли. В настоящее время обстоятельства произошедшего выясняются.

В качестве одной из возможных причин инцидента представители российского генконсульства в Японии назвали туман.