Власти Стамбула прокомментировали ситуацию в Босфоре

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Власти Стамбула сообщили, что инцидент с танкером в проливе Босфор не привел к человеческим жертвам. Также уточняется, что не был нанесен ущерб окружающей среде.

"Операция по буксировке танкера планируется закончить в ближайшие минуты. Как только она будет закончена, движение по проливу Босфор будет сразу же восстановлено, – говорится в сообщении.

До этого телеканал NTV сообщил, что в районе квартала Еникей судно RAVA с грузом нефти начало дрейфовать в сторону берега из-за поломки рулевого управления. Буксиры береговой охраны срочно были направлены к месту происшествия. За 300 метров до суши им удалось остановить танкер.