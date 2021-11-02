Роспотребнадзор перечислил права пассажиров при задержке авиарейсов

Фото: Москва 24/Никита Симонов

При задержке авиарейса пассажир может отказаться от полета и потребовать возмещение убытков, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

В случае отказа перевозчик обязан вернуть стоимость билета, так как ситуация считается вынужденной. Кроме того, пассажир может попросить возместить убытки, если сорвались заранее оплаченные экскурсии.

При ожидании более двух часов пассажиры имеют право на прохладительные напитки, бесплатное хранение багажа и два телефонных звонка. Кроме того, взрослые с детьми до 7 лет могут потребовать предоставить им комнату матери и ребенка.

Если рейс задерживают более чем на четыре часа, то пассажирам должны предоставить горячее питание. Далее питанием обязаны обеспечивать каждые шесть часов днем и восемь часов – ночью.

В случае задержки свыше восьми часов днем и шести часов ночью пассажирам должны предоставить гостиницу, организовав до нее и обратно транспорт.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали и отменили более 200 авиарейсов. Наибольшее количество корректировок случилось в Шереметьево. Там задержали 51 рейс, а отменили – 15.

Также стало известно, что в Москве из-за густого тумана более 30 самолетов ушли на запасные аэродромы.

