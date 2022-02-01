Волна солнечной плазмы накроет Землю 2 февраля

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В среду, 2 февраля, Землю накроет волна солнечной плазмы. Об этом сообщается на сайте Центра прогнозирования космической погоды.

Солнце выбросило облако вещества в ходе вспышки класса М 30 января. Вспышка продолжалась более четырех часов.

Эксперты считают, что 2–3 февраля ожидаются магнитные бури среднего уровня G2.

Однако в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН заявили, что вероятность магнитной бури 2 февраля оценивается в 40%. При этом уровень бури прогнозируется как самый слабый, передает РИА Новости.

Ранее астрономы предупредили о магнитных бурях на Земле в феврале. Ожидается, что бури категории G1, для которой характерны слабые возмущения, ожидаются 4 и 11 февраля. Помимо этого, магнитосфера будет возбужденной 10 и 12 февраля.

