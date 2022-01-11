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Американские ученые нашли одну из самых маленьких сверхмассивных черных дыр, масса которой равна примерно 200 000 солнц. Об этом сообщается на портале NASA.
Обнаруженная дыра находится в центре карликовой галактики Mrk 462. Она недоступна для обнаружения большинством современных инструментов. В карликовых галактиках редко находят сверхмассивные черные дыры, так как они слишком малы и тусклы, а черные дыры можно выявить только с помощью нагретого до миллионов градусов газа.
Для изучения восьми карликовых галактик, в которых раньше обнаруживались намеки на присутствие черных дыр, астрономы использовали рентгеновскую обсерваторию Chandra.
"Необычно большая интенсивность рентгеновских лучей высокой энергии по сравнению с рентгеновскими лучами низкой энергии, а также сравнение с данными на других длинах волн позволили сделать вывод о том, что Mrk 462 присутствует черная дыра, скрытая облаками газа и пыли", – говорится в сообщении.
Ученые считают, что новое открытие поможет расследовать происхождение сверхмассивных черных дыр.
Ранее группа австралийских и американских астрономов зафиксировала гигантский выброс в одной из ближайших к Земле сверхмассивных черных дыр. Небесное тело располагается в центре галактики Центавр A, находящейся на расстоянии 12 миллионов световых лет от Солнца. Изображение выброса получили при помощи австралийского массива радиотелескопов Murchison Widefield Array (MWA).
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