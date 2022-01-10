Астрономы предупредили о магнитной буре 16 января

Фото: depositphotos/vampy1

Астрономы предупредили о магнитной буре на Земле 16 января. Об этом сообщается на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН.

По их словам, буря категории G1, которой характерны слабые возмущения, сохранится до 17 января.

Магнитные бури категории G1 ранее происходили на Земле 27 и 28 декабря 2021 года. При этом одна из крупнейших бурь была зафиксирована 4 ноября прошлого года. Она соответствовала третьему уровню из пяти возможных.

До этого специалист по информационным технологиям из Калифорнийского университета Сангиту Абду Джиоти предрек масштабные сбои в работе интернета из-за крайне сильной вспышки на Солнце.

По словам эксперта, такие вспышки происходят раз в 100 лет, однако за минувший век их не фиксировали, а значит, есть вероятность, что подобная произойдет относительно скоро.

