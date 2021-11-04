Ученые заявили о крупнейшей за несколько лет магнитной буре на Земле

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Около 01:00 по московскому времени на Земле неожиданно началась одна из крупнейших магнитных бурь. Об этом заявили в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН.

По данным специалистов, сразу после полуночи индекс геомагнитной активности увеличился резким скачком. Ученые заявили, что магнитная буря соответствует третьему уровню из пяти возможных.

"Наблюдения космических аппаратов в это же время зафиксировали резкий рост скорости солнечного ветра – от 400 до более 800 километров в секунду и рост плотности межпланетной плазмы почти в 100 раз. Все это не оставляет сомнений, что Земли достиг крупный солнечный выброс, то есть массы солнечного вещества, выброшенные из атмосферы Солнца мощным взрывом", – говорится в сообщении.

Нестабильность магнитного поля Земли, по данным специалистов, будет сохранятся еще двое–трое суток.

Магнитные бури такой же силы были зафиксированы 12 мая 2021 года, в мае 2019 года, августе 2018 года и сентябре 2017 года.

Ранее ученые зафиксировали на Солнце сильнейшую вспышку класса X. Вспышка началась в 18:17 по московскому времени в четверг, 28 октября, и продолжалась 31 минуту.

