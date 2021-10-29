Ученые зафиксировали на Солнце сильнейшую вспышку класса X

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Ученые зафиксировали на Солнце сильную вспышку класса X. Об этом со ссылкой на Лабораторию рентгеновской астрономии Солнца Физического института академии наук сообщает РИА Новости.

Вспышка началась в 18 часов 17 минут по московскому времени в четверг, 28 октября, и продолжалась 31 минуту. Также отмечается, что за последние двое суток на Солнце произошло 28 слабых, средних и сильных вспышек.

Вспышками называют выбросы коронарного вещества с поверхности звезды. Плазма может накрыть Землю, в этом случае в магнитосфере начинают происходить магнитные бури.

Ранее сообщалось, что ученые открыли самую маленькую из известных звезду, чей размер сопоставим с Луной. Объект, расположенный в 130 световых годах от Земли, является белым карликом – сверхплотным ядром погибшей звезды, неспособным к термоядерному синтезу.

Его диаметр не превышает 4 280 километров, при этом масса в 1,35 раза больше массы Солнца.