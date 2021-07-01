Ученые обнаружили самую маленькую мертвую звезду

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Ученые открыли самую маленькую из известных звезду, чей размер сопоставим с Луной. Об этом сообщает "Мир 24".

Объект, расположенный в 130 световых годах от Земли, является белым карликом – сверхплотным ядром погибшей звезды, неспособным к термоядерному синтезу. Его диаметр не превышает 4 280 километров, при этом масса в 1,35 раза больше массы Солнца.

Уточняется, что его масса находится на грани предела Чандрасекара, что не позволяет ему перейти в состояние нейтронной звезды. При этом, по мнению исследователей, превратиться в нейтронную звезду объект все же может: в двойных системах известны случаи, когда белый карлик начинает притягивать вещество своей пары, что и приводит к зарождению сверхновой.

Открытая учеными звезда ZTF J1901+1458 представляет собой особый тип: она возникла в результате слияния двух меньших белых карликов. Ее возраст составляет около 100 миллионов лет, а магнитное поле в миллиард раз мощнее солнечного. Светило вращается вокруг своей оси каждые семь минут.

Ранее астрономы из Лондона выяснили, что первые звезды возникли, когда возраст Вселенной составлял 250–300 миллионов лет. Для этого они проанализировали данные, полученные с помощью телескопов "Спитцер" и "Хаббл", благодаря которым смогли установить возраст галактик.

