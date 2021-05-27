Опубликованы первые итоги поиска гравитационных волн нового типа

Фото: Mark Myers/Ozgrav-Swinburne University

Ученым пока не удалось зафиксировать сигналы, однозначно подтверждающие существование непрерывных гравитационных волн. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные американской гравитационно-волновой обсерватории LIGO.

Специалисты полагают, что это связано с недостаточной чувствительностью детекторов. На данный момент исследователи из LIGO и Virgo (франко-итальянский детектор гравитационных волн) разрабатывают технологию, которая позволит увеличить их чувствительность.

Чтобы увеличить шансы обнаружения нужных волн, ученые оптимизировали детекторы по трем разным каналам: один по чувствительности, другой по скорости обработки сигнала, а третий по наиболее вероятному астрофизическому сценарию.

"Как только мы услышим непрерывную гравитационную волну, мы сможем заглянуть глубоко в сердце нейтронной звезды и разгадать ее тайны, что является захватывающей перспективой", – приводятся слова одного из участников исследования аспиранта из Австралийского национального университета Карла Ветте.

Непрерывные гравитационные волны являются своеобразным гудением, порождаемым отклонением формы нейтронной звезды от идеальной. Предполагается, что они помогут больше узнать о составе этих самых звезд, поскольку этот параметр определяют частота, интенсивность и скорость изменения сигнала.

Ранее ученые придумали новый способ определения скорости расширения Вселенной. Метод предполагает использование данных о гравитационных волнах и вспышках света, возникающих после столкновения черных дыр и нейтронных звезд.

