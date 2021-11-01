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На Земле завершилась магнитная буря, вызванная вспышкой на солнце. Об этом свидетельствуют данные лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института академии наук.

"За последние три часа состояние магнитосферы было спокойным", – говорится в сообщении на сайте лаборатории.

Слабая магнитная буря фиксировалась с 15:00 до 18:00 по московскому времени. Фиксация происходит раз в три часа. С 18:00 до 21:00 состояние магнитосферы было спокойным.

Последнюю сильную вспышку класса X ученые зафиксировали 28 октября. Выбросы коронарного вещества с поверхности звезды начались в 18:17 по московскому времени и продолжались 31 минуту. Известно, что вспышки на Солнце будут фиксировать еще в течение 7–10 дней, однако невозможно предугадать новые вспышки класса X.