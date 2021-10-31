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Наука

19:33

На Земле началась магнитная буря, вызванная вспышкой на Солнце

наука

Фото: depositphotos/vampy1

В воскресенье, 31 октября, в магнитосфере Земли началась магнитная буря, вызванная мощной вспышкой на Солнце. Об этом сообщается на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института академии наук.

"В магнитосфере Земли сейчас происходит магнитная буря (слабая, уровень G1)", – говорится в сообщении.

Отмечается, что буря началась около 15:00 по московскому времени. По данным ученых, она сохранится до середины дня 1 ноября.

Последнюю сильную вспышку класса X ученые зафиксировали 28 октября. Выбросы коронарного вещества с поверхности звезды начались в 18:17 по московскому времени и продолжались 31 минуту. Известно, что вспышки на Солнце будут фиксировать еще в течение 7–10 дней, однако невозможно предугадать новые вспышки класса X.

Ученые сообщили о приближении огромного облака плазмы к Земле

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