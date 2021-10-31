Врач рассказал, как бороться с метеозависимостью

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Главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал, как побороть метеозависимость. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам специалиста, чувствительные к температурным переменам люди должны тренировать сосуды.

"Для этого нужно регулярно принимать контрастный душ, другие закаливающие процедуры, зарядку, необходимо качественно высыпаться и придерживаться сбалансированного питания", – заявил Тяжельников.

Эксперт посоветовал также включать в меню больше овощей и фруктов с большим содержанием витаминов и микроэлементов. Кроме того, важно избегать стрессов и переутомлений.

Ранее Андрей Тяжельников прокомментировал влияние резких температурных перепадов на иммунитет. По словам специалиста, в осенний период особенно важно следить за здоровьем при наличии хронических заболеваний.