Врач рассказал, как перепады погоды влияют на иммунитет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Осенние "температурные горки" ослабляют иммунитет, рассказал главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Депздрава Андрей Тяжельников. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, людям с хроническими заболеваниями нужно внимательно следить за здоровьем в осенний период.

"Перепады погоды ослабляют иммунитет, поскольку организму приходится тратить силы на адаптацию к климатическим условиям", – рассказал Тяжельников.

Ранее врач-невролог, рефлексотерапевт высшей категории Игорь Орлов рассказал, как метеозависимость влияет на организм человека. По его словам, метеозависимых людей не существует, все приписанные к метеозависимости симптомы говорят о проблемах в организме.

Чтобы не обращать внимания на ложные симптомы, врач порекомендовал заниматься физической активностью, закаляться, посещать баню (кому не противопоказано) и больше проводить времени на свежем воздухе.