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Метеозависимых предупредили о магнитной буре в ближайшие дни

Метеозависимые под ударом: когда Землю накроет магнитная буря
общество погода эксклюзив

Фото: depositphotos/Dmyrto_Z

Заведующий лабораторией солнечной активности Института земного магнетизма РАН Борис Филиппов в беседе с Москвой 24 предупредил метеозависимых людей о надвигающейся магнитной буре.

Ранее лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института академии наук зафиксировала сильную вспышку на Солнце класса X. Она началась в четверг, 28 октября, в 18:17 по московскому времени и продолжалась 31 минуту. Кроме того, отмечается, что за последние двое суток на Солнце произошло 28 слабых, средних и сильных вспышек.

Самое неприятное для землян может произойти через пару дней, завтра-послезавтра, когда придет облако плазмы с магнитным полем, выброшенное с поверхности Солнца. Это, наверное, может вызвать геомагнитные бури, проблемы для орбитальных спутников.
Борис Филиппов
заведующий лабораторией солнечной активности Института земного магнетизма РАН

Филиппов не исключает возможность возникновения сильной магнитной бури, так как, по словам эксперта, вспышка была довольно большая.

"Есть люди, которые чувствительны к этим возмущениям, им, наверное, не очень будет приятно", – предупреждает специалист.

Ранее астрономы из Лондона выяснили, что первые звезды возникли, когда возраст Вселенной составлял 250–300 миллионов лет. Для этого они проанализировали данные, полученные с помощью телескопов "Спитцер" и "Хаббл", благодаря которым смогли установить возраст галактик.

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