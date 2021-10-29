Метеозависимых предупредили о магнитной буре в ближайшие дни

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Заведующий лабораторией солнечной активности Института земного магнетизма РАН Борис Филиппов в беседе с Москвой 24 предупредил метеозависимых людей о надвигающейся магнитной буре.
Ранее лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института академии наук зафиксировала сильную вспышку на Солнце класса X. Она началась в четверг, 28 октября, в 18:17 по московскому времени и продолжалась 31 минуту. Кроме того, отмечается, что за последние двое суток на Солнце произошло 28 слабых, средних и сильных вспышек.
Филиппов не исключает возможность возникновения сильной магнитной бури, так как, по словам эксперта, вспышка была довольно большая.
"Есть люди, которые чувствительны к этим возмущениям, им, наверное, не очень будет приятно", – предупреждает специалист.
Ранее астрономы из Лондона выяснили, что первые звезды возникли, когда возраст Вселенной составлял 250–300 миллионов лет. Для этого они проанализировали данные, полученные с помощью телескопов "Спитцер" и "Хаббл", благодаря которым смогли установить возраст галактик.
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