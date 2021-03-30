Ученые обнаружили легендарную черную дыру

Фото: University of Melbourne/Carl Knox, OzGrav
Ученые Университета Мельбурна и Университета Монаша зафиксировали легендарную черную дыру промежуточной массы, которая почти в 55 тысяч раз превышает массу Солнца. Об этом сообщает журнал Nature Astronomy.
Уточняется, что объект был обнаружен с помощью события гравитационного линзирования, при котором было поймано эхо от слияния двух звезд, породивших гамма-всплеск. Эхо появилось из-за того, что на пути луча располагалось массивное тело, которое искажало пространство и время и служило линзой, позволившей астрономам два раза зарегистрировать одну и ту же вспышку. Именно это тело и оказалось черной дырой.
По словам исследователей, открытая черная дыра может быть реликтовым объектом, возникшим в ранней Вселенной до образования первых звезд и галактик. Она могла стать зародышем сверхмассивных черных дыр, процесс возникновения которых до сих пор неизвестен.
Ранее сообщалось, что астрономам при помощи австралийского радиотелескопа MWA удалось наблюдать в космосе загадочное явление, которое напоминало на радиочастотном изображении медузу.
Ученые поделились результатами наблюдений и рассказали о возможной природе космического явления.
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