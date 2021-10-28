Москвичей предупредили о резких перепадах давления

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Москве до конца текущей недели ожидаются резкие перепады атмосферного давления, говорится в сообщении на портале "Метеоновости".
По данным метеостанции, расположенной на ВДНХ, атмосферное давление начало интенсивно снижаться уже в ночь на среду, а утром в четверг оно упало до 743 миллиметров ртутного столба.
"До середины дня четверга активный циклон удержит атмосферное давление в городе на пониженном фоне. Но уже вечером оно в столице начнет интенсивно расти и к утру пятницы подрастет на 10 единиц", – говорится в сообщении.
Синоптики прогнозируют, что в субботу атмосферное давление продолжит расти и в выходные дни на 10–12 единиц превысит норму.
Метеозависимым людям с сосудистыми нарушениями и заболеваниями сердца синоптики советуют контролировать артериальное давление, избегать чрезмерных физических и эмоциональных нагрузок, принимать необходимые лекарства.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что в Москве и Подмосковье до конца месяца ожидается теплая погода.
По его словам, в четверг ожидается до +9...+11 градусов тепла в Москве и +6...+11 градусов – в Подмосковье. Синоптик добавил, что в четверг ожидаются дожди, на смену которым придет комфортная погода.
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